Кандидаты «Единой России» уверенно лидируют на губернаторских выборах

Кандидаты от «Единой России» демонстрируют уверенные результаты на выборах глав регионов по предварительным данным, сообщает ТАСС .

Как заявил председатель партии Дмитрий Медведев в ходе селекторного совещания с региональными отделениями, высокие показатели отмечаются в субъектах, где прошли прямые губернаторские выборы.

«В 20 регионах нашей страны прошли выборы высших должностных лиц, и, насколько я располагаю информацией, везде те, кто избирался, причем это наши кандидаты, смогли добиться внушительных результатов», — подчеркнул он.

Медведев уточнил, что окончательные итоги будут подведены Центральной избирательной комиссией, однако уже первые данные из регионов с разницей в часовых поясах свидетельствуют о достойных результатах партийных кандидатов.

Единый день голосования 2025 года проходил с 12 по 14 сентября в 81 регионе России, охватив как прямые выборы глав субъектов, так и голосование за депутатов законодательных собраний. Особенностью кампании стало масштабное применение дистанционного электронного голосования на федеральной платформе в 24 регионах, а также работа экстерриториальных участков в Москве для выборов губернаторов 19 субъектов Федерации.