Кандидатом на пост главы офиса Зеленского может стать террорист

сегодня в 22:50

The Economist: Зеленский может назначить силовиков во главу правительства

Владимир Зеленский может сделать ставку на формирование правительства во главе с представителями силовых структур. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журнал The Economist, пишет ТАСС .

Согласно информации издания, наиболее вероятным кандидатом на ключевую должность главы офиса президента вместо уволенного Андрея Ермака рассматривается председатель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

Ранее, 8 декабря, украинское издание «Новости.Live» также сообщало, что Зеленский назвал имена возможных преемников Ермака. Помимо Буданова, в список вошли действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Михаил Федоров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы офиса президента по военным вопросам Павел Палиса.

