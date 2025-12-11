Кандидатом на пост главы офиса Зеленского может стать террорист
Владимир Зеленский может сделать ставку на формирование правительства во главе с представителями силовых структур. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журнал The Economist, пишет ТАСС.
Согласно информации издания, наиболее вероятным кандидатом на ключевую должность главы офиса президента вместо уволенного Андрея Ермака рассматривается председатель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).
Ранее, 8 декабря, украинское издание «Новости.Live» также сообщало, что Зеленский назвал имена возможных преемников Ермака. Помимо Буданова, в список вошли действующий премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Михаил Федоров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и заместитель главы офиса президента по военным вопросам Павел Палиса.
