Кандидат в президенты Дональд Трамп назвал позором объединение РФ и США
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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что собирается «разъединить» Россию и США в случае своей победы на выборах, сообщает Газета.ru.
Как заявил Трамп в интервью журналисту Такеру Карлсону, страны объединились из-за политики действующего президента Джо Байдена.
«Это позор… Мне придется разъединить их. Думаю, я смогу это сделать», — сказал он.
Также Трамп назвал «больными» людей, которые считают его «другом России». Ведь когда он находился на посту лидера страны, США заблокировали строительство газопровода «Северный поток — 2».
Выборы президента США намечены на 5 ноября. Трамп поборется за пост главы государства с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Он уже занимал пост президента США с 2017 по 2021 год.
Ранее Трамп подал иск в суд к телеканалу CBS News из-за интервью с Камалой Харрис. Он обвинил CBS News во вмешательстве в выборы из-за отказа публиковать неотредактированную версию интервью с конкуренткой.