Как выглядит место встречи Путина и Трампа из космоса — фото
Спутник «Роскосмоса» сфотографировал город, где пройдет саммит РФ и США
Фото - © Telegram-канал Госкорпорации «Роскосмос»
Госкорпорация «Роскосмос» поделилась спутниковыми снимками города Анкоридж на Аляске, где 15 августа пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.
На первом фото видно обустройство города: его улицы, дома, дороги. На втором кадре запечатлено огромное облако, зависшее над Анкориджем.
Анкоридж — крупнейший город штата. В нем проживает почти 300 тыс. человек.
15 августа здесь пройдет саммит США и РФ. Начало намечено на 22:00 по московскому времени.