Спутник «Роскосмоса» сфотографировал город, где пройдет саммит РФ и США

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась спутниковыми снимками города Анкоридж на Аляске, где 15 августа пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На первом фото видно обустройство города: его улицы, дома, дороги. На втором кадре запечатлено огромное облако, зависшее над Анкориджем.

Анкоридж — крупнейший город штата. В нем проживает почти 300 тыс. человек.

15 августа здесь пройдет саммит США и РФ. Начало намечено на 22:00 по московскому времени.