«Как с Гитлером в 1945-м»: Медведев резко ответил на идею переговоров с США

Дмитрий Медведев не увидел пользы в возможных переговорах с США на тему СНВ

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался о перспективах переговоров с США на тему Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Политик счел такие вероятные контакты «не более полезными», чем переговоры с фашистским лидером Адольфом Гитлером в 1945 году, в преддверии краха Третьего рейха.

Дмитрий Медведев отреагировал на новое заявление президента США Джозефа Байдена, в котором последний заявил, что готов без предварительных условий обсуждать с Россией сокращение стратегических ядерных сил (СЯС). По словам зампредседателя СБ РФ, американский лидер «брякнул» это, чтобы помочь «своей безмозглой протеже».

«Очередное хамство америкосов», — описал Медведев.

Зампред Совбеза также подчеркнул, что США ведут «практически полноценную» войну против России. В Вашингтоне хотят, чтобы Российская Федерация потерпела стратегическое поражение, убежден Медведев.

«Поэтому переговоры на тему СНВ с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м», — подытожил политик в своем посте.