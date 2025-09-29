«Как Первая мировая»: Польша сделала заявление об окончании конфликта на Украине
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
Украинский конфликт завершится как Первая мировая война, предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN. Политик считает, что одна из сторон противостояния на Украине станет истощена настолько, что не сможет продолжать боевые действия, сообщают РИА Новости.
«Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая», — полагает Сикорский.
Тем временем в Кремле заявили, что Россия ответит как суверенная страна, если иностранные государства начнут сбивать объекты в ее воздушном пространстве. Ранее в НАТО не исключали, что могут открыть огонь по российским военным самолетам, которые якобы нарушают воздушные пространства других стран.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что НАТО де-факто воюет с Россией.
