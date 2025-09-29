Украинский конфликт завершится как Первая мировая война, предположил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью телеканалу CNN. Политик считает, что одна из сторон противостояния на Украине станет истощена настолько, что не сможет продолжать боевые действия, сообщают РИА Новости .

«Скорее всего, эта война закончится так же, как и Первая мировая», — полагает Сикорский.

Тем временем в Кремле заявили, что Россия ответит как суверенная страна, если иностранные государства начнут сбивать объекты в ее воздушном пространстве. Ранее в НАТО не исключали, что могут открыть огонь по российским военным самолетам, которые якобы нарушают воздушные пространства других стран.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что НАТО де-факто воюет с Россией.

