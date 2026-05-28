Кая Каллас заявила, что США вывели посольство из Киева
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США вывели посольство из Киева, тогда как дипмиссии стран Евросоюза продолжили работу. Об этом сообщает «Царьград».
Кая Каллас выступила на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС на Кипре и сообщила о разнице в решениях союзников по работе диппредставительств в Киеве.
«Все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — заявила Каллас.
Заявление прозвучало на фоне предупреждений Москвы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. МИД России объявил о начале систематических ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранным дипломатам покинуть город.
По словам Каллас, европейские дипломатические миссии продолжают работу в украинской столице, тогда как американская сторона решила эвакуировать посольство.
