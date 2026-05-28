сегодня в 11:46

Глава дипломатии ЕС сообщила, что посольства стран союза остались в Киеве

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что США вывели посольство из Киева, тогда как дипмиссии стран Евросоюза продолжили работу. Об этом сообщает «Царьград» .

Кая Каллас выступила на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС на Кипре и сообщила о разнице в решениях союзников по работе диппредставительств в Киеве.

«Все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», — заявила Каллас.

Заявление прозвучало на фоне предупреждений Москвы после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. МИД России объявил о начале систематических ударов по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве и рекомендовал иностранным дипломатам покинуть город.

По словам Каллас, европейские дипломатические миссии продолжают работу в украинской столице, тогда как американская сторона решила эвакуировать посольство.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.