Кадыров заявил, что Чечня стала первым регионом РФ, победившим терроризм

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил жителей региона и всей страны с Днем России. В поздравительном сообщении в своем Telegram-канале он заявил, что Чечня стала первым российским регионом, который полностью победил международный терроризм.

По словам Кадырова, Чечня также стала тем регионом страны, который внес огромный вклад в сохранение единства России, которое есть сейчас.

«Сегодня Чеченская Республика является надежной опорой Российского государства. Мы гордимся тем, что стали первым регионом в мире, окончательно победившим международный терроризм и внесшим колоссальный вклад в сохранение единства нашей Родины», — написал Кадыров.

Кадыров пожелал населению всего самого доброго, а также уверенности в завтрашнем дне. Глава Чечни считает, что только объединившись можно добиться серьезных успехов, которыми гордится в дальнейшем будут и следующие поколения россиян.