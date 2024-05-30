Кадыров вручит 1 млн рублей угадавшему, что ему прошептали Путин и Мирзиеев

Кадыров пообещал 1 млн рублей за ответ на вопрос о его беседе с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей подписчику, который угадает, что ему на опубликованном видео прошептали российский президент Владимир Путин и глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, получит подарок в размере 1 млн рублей», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что подписчикам в комментарии под этим видео обязательно нужно опубликовать максимально развернутый ответ, а затем поделиться данными кадрами на своей странице в мессенджере Telegram или соцсети Instagram*.

Кадыров добавил, что некоторые его люди в курсе этого разговора, однако окружение дало обещание, что не допустит утечку правильного ответа.

Ранее Владимир Путин встретился с Рамзаном Кадыровым в Кремле. Глава Чечни доложил российскому президенту о развитии республики. По словам чеченского лидера, в регионе планомерно идет развитие всех ветвей экономики.

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