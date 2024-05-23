Путин встретился с Кадыровым в Кремле
Глава Чечни доложил Путину о развитии республики
Фото - © Глава Чечни доложил Путину о развитии республики/Telegram-канал Рамзана Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров доложил президенту России Владимиру Путину о развитии республики, об этом сообщил сам руководитель региона в своем Telegram-канале.
«Доложил о социально-экономической ситуации. Она стабильная. Планомерно идет развитие всех ветвей экономики» — написал Кадыров.
По словам главы республики, в регионе реализуют более 500 инвестпроектов, борются с безработицей, строят жилье.
С начала операции в зону СВО направлено 43 с половиной тысячи бойцов, отметил глава Чечни.