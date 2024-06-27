Кадыров в шутку пообещал отправить раненых бойцов против эстонцев на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично пояснил, что срочно принял упреждающие меры после заявления Эстонии об обсуждении вопроса по отправке войск на Украину.

Ранее посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк заявила, что в стране готовы обсуждать вопросы по отправке войск на помощь ВСУ.

«Я поручил боевому генералу перебросить в сторону эстонских войск двух наших раненых бойцов, причем передислоцироваться они должны прямо на больничных койках. Ничего более им не выдавать, оружие пусть добывают трофейное», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что остальных военных из ВС РФ тревожить по этому поводу не надо. По его словам, в арсенале «страшной эстонской армии» присутствует пара резиновых лодок, а также шесть автоматов.