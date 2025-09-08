Кадыров: Трамп под видом переговоров просто желал встречи с Путиным

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что считает американского президента Дональда Трампа давним поклонником лидера РФ Владимира Путина. Глава США под предлогом проведения переговоров просто хотел провести встречу с коллегой.

Саммит президентов РФ и Соединенных Штатов прошел 15 августа. Его организовали на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске.

«Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова», — сказал Кадыров в интервью РИА Новости.

По мнению Кадырова, главы иных государств мечтают о встрече с президентом РФ. При этом Трамп увиделся с Путиным под предлогом переговоров, используя свое служебное положение.