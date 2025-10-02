Кадыров призвал отдать генерала Шаманова «под трибунал»

Зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Владимира Шаманова необходимо отдать «под трибунал за преступления, которые он совершал», утверждает глава Чечни Рамзан Кадыров. Ранее генерал-полковник Шаманов раскритиковал чеченские власти за то, что они хотят изменить названия станиц, сообщает ЧГТРК «Грозный» .

По мнению Кадырова, некоторым людям не нравится, что Чечня меняется в лучшую сторону и находится «на передовых местах».

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — утверждает глава российского региона.

Кадыров также назвал Шаманова «гнусным подлецом» и «самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом».

Ранее генерал Владимир Шаманов, которые прошел войну в Чечне, во время публичного выступления в Госдуме возмутился из-за переименования чеченских городов Наурская и Шелковская в Невре и Терек соответственно. По словам парламентария, когда-то это были казачьи станицы, и это часть государственной истории.

«Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — говорил Шаманов, участвовавший в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестан в 1999-м году и командовавший силами, которые в том же году освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и пробились к Грозному.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.