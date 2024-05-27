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Юров: осколки БПЛА в Балашихе задели двух мужчин

Осколки сбитого в Балашихе украинского беспилотника задели двух мужчин, сообщил глава городского округа Балашиха Сергей Юров в Telegram .

Он выехал на место происшествия по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Юров написал, что фрагменты БПЛА повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. Однако никто из них травм не получил.

Глава округа пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь по восстановлению дома.

«Также на соседней улице упавшие осколки задели двух мужчин. Одному оказана медицинская помощь на месте. Второй с травмами средней тяжести госпитализирован в региональную больницу — угрозы для жизни нет», — добавил Юров.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.