На встрече в Серпухове обсудили развитие науки для молодежи

На встрече «Большой Серпухов — новая столица молодежной науки», которая прошла на спортивной базе «Лесная опушка», обсудили развитие науки. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серухов.

Серпухов на встрече представили Президент Института инженерной физики Алексей Царьков, Генеральный директор АО «Алурон» Олег Андрух, Почетный гражданин Серпухова, генерал-майор Андрей Морозов, депутат окружного Совета Алексей Батогов.

Получение статуса наукограда для округа — это мощный импульс для интеграции научных организаций. Привлечение молодых специалистов — ключевой приоритет в этой работе. В муниципалитете активно формируется система непрерывного образования, охватывающая все уровни: от детского сада и школы до средне-профессионального и высшего образования. Научные организации дополняют и обогащают друг друга идеями, подходами и методологией проведения исследований.

Цель подобных встреч — обмен знаниями и опытом между различными научными направлениями.

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