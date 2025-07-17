Стартует регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга»

​Регистрация на детские забеги Дубненского полумарафона «Большая Волга 2025» стартует 18 июля в 12:00 (мск). Соревнования состоятся в рамках проекта «Суперлига Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для самых юных любителей бега предусмотрены две дистанции. Для детей от 4 до 8 лет запланирован маршрут на 300 м, а для ребят постарше, от 7 до 11 лет, будет организован старт на 600 м.

Зарегистрировать ребенка на соревнования можно на странице события. Для этого у родителя должен быть создан личный кабинет спортсмена. Выбрав нужную дистанцию, необходимо нажать «Зарегистрировать друга» и внести данные юного бегуна. На указанный адрес электронной почты придет подтверждение и стартовый номер (для каждого ребенка нужна отдельная почта).

Участники и зрители Дубненского полумарафона могут посетить главные достопримечательности города. Ознакомиться с интересными местами Дубны можно здесь.

Старты проекта «Суперлига Подмосковья» проходят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.

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