Юрист ответила, почему Трамп готов признать независимость Палестины прямо сейчас

Юрист-международник Кира Сазонова в эфире радио Sputnik поделилась своим мнением о том, почему признание независимости Палестины президентом США Дональдом Трампом в текущей ситуации вполне вероятно.

«Отношения американо-израильские стали токсичными», — отметила она.

По словам юриста, Трамп испытывает сильное давление со всех сторон. Кроме того, академическое сообщество, с которым у него и так напряженные отношения, в большинстве своем поддерживает Палестину.

Сазонова считает, что из всех компромиссов, на которые американский лидер может пойти под влиянием западных союзников, предоставление Палестине места в ООН — наименьшая из возможных уступок.