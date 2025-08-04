Политический аналитик Юрий Светов отметил, что большинство жителей Финляндии воспринимают Россию как угрозу и поддерживают закрытие границы, несмотря на протесты в восточных регионах страны, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В финском городе Лаппеенранта прошел автопробег с требованием частичного открытия границы между Финляндией и Россией. Участники акции хотели привлечь внимание властей к экономическим проблемам восточных регионов страны, которые ежедневно теряют доходы из-за прекращения контактов с Россией. Более сотни автомобилей проследовали к закрытому пункту пропуска «Нуйямаа» на границе с Ленинградской областью. Организаторы подчеркнули, что их цель — начать общественную дискуссию о последствиях длительного закрытия границы.

По словам участников, блокировка границы нарушает права граждан и наносит ущерб экономике Восточной Финляндии. Научный сотрудник Пентти Страниус заявил, что регион теряет миллион евро в день без российских туристов и грузопотоков. В социальных сетях финны сообщают о закрытии десятков компаний, росте безработицы и изоляции семей по обе стороны границы. Организаторы автопробега потребовали частичного открытия некоторых КПП для гуманитарных, семейных и экономических поездок.

Петербургский политолог Юрий Светов отметил, что подобные акции не отражают мнение большинства финнов. Он напомнил, что более 60% жителей страны поддерживают политику изоляции от России и вступление Финляндии в НАТО. Светов подчеркнул, что власти страны активно строят оборонительные укрепления на границе и препятствуют любым гуманитарным или экономическим обменам. По его словам, в ближайшее время изменений в общественном настрое Финляндии ожидать не стоит, а сторонникам смягчения изоляции придется действовать самостоятельно.