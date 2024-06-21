Йеменские хуситы впервые показали свой беспилотный катер «Тоуфан-1»

сегодня в 23:28

Движение йеменских хуситов «Ансар Алла» впервые показало свой скоростной и маневренный беспилотный катер «Тоуфан-1», пишет RT со ссылкой на телеканал Al Masirah.

«Катер-беспилотник „Тоуфан-1“ несет боевую часть массой 150 килограммов, он отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью», — сказано в материале.

Отмечается, что водный беспилотник способен разгоняться до 35 морских миль в час. Его главной боевой задачей является поражение близлежащих неподвижных и движущихся морских целей.

Хуситы ранее сообщали об ударе двумя подобными катерами по судну Tutor в Красном море. Корабль, который шел в порт Израиля, затонул.