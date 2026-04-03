Японский танкер с СПГ успешно преодолел Ормузский пролив
Фото - © Сергей Крамарев / Фотобанк Лори
Японский танкер, перевозящий сжиженный природный газ, успешно преодолел Ормузский пролив. Через него проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и СПГ, сообщает ProFinance.ru.
Согласно данным Минтранса Японии, к утру пятницы 45 судов, находящихся в собственности или под управлением японских компаний, оказались заблокированными и не могли пройти через пролив. Среди них 12 танкеров с сырой нефтью, 12 судов с нефтепродуктами или химическими веществами, 9 автовозов и 6 танкеров, предназначенных для транспортировки сжиженного природного газа.
Японская компания Mitsui OSK Lines, которая является совладельцем танкера, подтвердила, что судно успешно пересекло пролив.
Таким образом, судно стало первым, связанным с Японией, которое после начала ближневосточного конфликта пересекло Ормузский пролив.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что связанный с Западной Европой контейнеровоз впервые с начала иранского конфликта вышел из Ормузского пролива.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.