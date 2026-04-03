Bloomberg: первое «западное» судно пересекло Ормузский пролив

Связанный с Западной Европой контейнеровоз впервые с начала иранского конфликта вышел из Ормузского пролива, сообщает Profinance.ru со ссылкой на Bloomberg.

В четверг днем судно CMA CGM Kribi покинуло воды Дубая в направлении Ирана. Его владельцем, предварительно, является французская компания. Контейнеровоз двигался в близости от иранского побережья.

Судно прошло через канал между островами Кешм и Ларак. Оно не скрывало свой маршрут. К утру пятницы CMA CGM Kribi добрался до берегов Маската.

Этот случай, предварительно, стал первым с начала иранского конфликта, когда «западное» судно прошло через Ормузский пролив, который сейчас практически закрыт.

Иран ужесточил контроль над Ормузом после того, как США и Израиль начали операцию против исламской республики. Тегеран разрешил проходить по данному водному пути лишь некоторым судам из дружественных стран.

Так, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что для России «Ормуз открыт».

