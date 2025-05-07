Ядерный рубеж: почему Индия и Пакистан остановятся у грани войны?

Политолог Михайлов: конфликт между Индией и Пакистаном не разрастется

Конфликт между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном — не разрастется до полномасштабной войны, сообщил РИАМО эксперт по международным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Минобороны Индии в ночь на 7 мая начало военную операцию «Синдур». Индия атаковала девять целей в Пакистане. Страна дала ответ, между сторонами завязались боевые действия.

«На мой взгляд, все-таки расширения конфликта между Индией и Пакистаном не будет. <…> Сейчас подобная война никому в принципе не нужна. Я думаю, что обойдется, как вот Иран с Израилем: друг по другу били номинально — и все закончилось. Потом — прокси-боевые действия», — сказал Михайлов.

Он добавил, что в данном случае на стороне Индии — Соединенные Штаты Америки, а на стороне Пакистана кулуарно работает Великобритания.

«Здесь интересы этих стран сталкиваются. Опять же нужно понимать, что Индия является мощным конкурентом, но Китай в данном случае выступает миротворцем, говоря о том, что подобный конфликт нежелателен», — отметил политолог.

По мнению Михайлова конфликт не разрастется до полномасштабной войны.

«Хотя в современных условиях сложно что-то предугадывать, но в данном случае, я думаю, что обмен ударами состоялся, и дальше — работа дипломатам в данном аспекте», — заключил эксперт.