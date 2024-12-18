«Ядерная зима?»: «Рыбарь» объяснил песни Shaman на «радиостанции Судного дня»

«Рыбарь» прокомментировал трансляцию гимна СССР, песен Shaman и «Лебединого озера» на так называемой «радиостанции Судного дня» (также известна как УВБ-76 «Жужжалка»). По мнению канала, внезапное появление в эфире русскоязычных композиций — «лишь забавы радиолюбителей».

«Реальность гораздо проще: когда по УВБ-76 играет „Лебединое озеро“ или песни „Шамана“, то это лишь забавы радиолюбителей с вещанием поверх частоты. Сделать такое довольно легко — не надо даже ничего взламывать», — уверен Telegram-канал с аудиторией свыше 1,3 миллиона подписчиков.

Некоторые усматривали в рекордно длинных сообщениях «Жужжалки» сигналы для пуска российских ракет «Орешник» или подготовку к «ядерной зиме». «Рыбарь» же отметил, что его удивили подобные «страсти» по этой радиостанции.

Канал добавил, что «больше всех с подобных сенсаций» смеются сами радиолюбители, которые «балуются такими вещами на первое десятилетие».

Подробнее о самой таинственной радиостанции мира читайте в статье РИАМО.

