«Я скучал по тебе»: специалист по чтению губ раскрыл разговор Трампа и Маска

Daily Mail: Трамп на встрече с Маском после конфликта сказал, что скучал по нему

На последней встрече президент США Дональд Трамп попытался наладить отношения с миллиардером Илоном Маском. Разговор между политиком и бизнесменом после громкого публичного конфликта расшифровал специалист по чтению по губам, сообщает « Царьград » со ссылкой на материал Daily Mail.

В соответствии с расшифровкой, диалог начался с приветствия Трампа. Он спросил у Маска, как дела. После этого он сказал миллиардеру: «Илон, я слышал, ты хотел поговорить». Тот пожал плечами.

Потом к беседе присоединился президент UFC Дана Уайт. Трамп предложил найти способ урегулировать ситуацию, Маск согласился с этим.

После этого глава государства положил руку миллиардеру на плечо и сказал: «Я скучал по тебе».

Конфликт между президентом США и Маском произошел в июне. Тогда Трамп в первый раз публично подверг критике бизнесмена, который незадолго до этого ушел из одного из консультативных советов при Белом доме.

Маск, в свою очередь, начал критиковать Трампа в соцсети Х. Началась публичная перепалка, Трамп и Маск угрожали друг другу последствиями.

Во время конфликта президент США сказал, что миллиардеру лучше бы не «играть с ним». Также Трамп пригрозил Маску депортацией из Соединенных Штатов.

