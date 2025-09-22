«Я скучал по тебе»: специалист по чтению губ раскрыл разговор Трампа и Маска
На последней встрече президент США Дональд Трамп попытался наладить отношения с миллиардером Илоном Маском. Разговор между политиком и бизнесменом после громкого публичного конфликта расшифровал специалист по чтению по губам, сообщает «Царьград» со ссылкой на материал Daily Mail.
В соответствии с расшифровкой, диалог начался с приветствия Трампа. Он спросил у Маска, как дела. После этого он сказал миллиардеру: «Илон, я слышал, ты хотел поговорить». Тот пожал плечами.
Потом к беседе присоединился президент UFC Дана Уайт. Трамп предложил найти способ урегулировать ситуацию, Маск согласился с этим.
После этого глава государства положил руку миллиардеру на плечо и сказал: «Я скучал по тебе».
Конфликт между президентом США и Маском произошел в июне. Тогда Трамп в первый раз публично подверг критике бизнесмена, который незадолго до этого ушел из одного из консультативных советов при Белом доме.
Маск, в свою очередь, начал критиковать Трампа в соцсети Х. Началась публичная перепалка, Трамп и Маск угрожали друг другу последствиями.
Во время конфликта президент США сказал, что миллиардеру лучше бы не «играть с ним». Также Трамп пригрозил Маску депортацией из Соединенных Штатов.
