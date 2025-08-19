«Я чувствую себя потерявшимся ребенком». Кадыров опубликовал пост про отца

Кадыров заявил, что после смерти отца чувствует себя потерявшимся ребенком

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале опубликовал пост, посвященный его погибшему отцу Ахмату. В публикации политик признался, что после смерти родителя чувствует себя «ребенком, потерявшимся в огромном мире», в котором все стало «таким чужим и безрадостным».

По словам Кадырова, он каждый день вспоминает о покойном отце. Уход родителя опустошил чеченского лидера, признался он.

Рамзан Кадыров заявил, что сейчас он пытается жить дальше, «но боль пронизывает каждую клеточку».

«Я чувствую себя ребенком, потерявшимся в огромном мире. Все стало таким чужим и безрадостным. <…> Слезы сами собой наворачиваются на глаза, когда я думаю о том, как ты ушел», — сказал глава российского региона.

Кадыров добавил, что пытается удержаться за память о покойном отце, словно «утопающий за соломинку». Он сравнил отсутствие родителя с «вырванным сердцем», отметив, что папа был частью его.

«Отец может заменить каждого, но отца никто никогда заменить не сможет», — подытожил чеченский руководитель.

Президент Чечни Ахмат Кадыров погиб 9 мая 2004 года при теракте на стадионе в Грозном. В результате взрыва вместе с 52-летним политиком погибли председатель республиканского Госсовета Хусейн Исаев, журналист Адлан Хасанов, двое сотрудников охраны Кадырова и восьмилетняя девочка.