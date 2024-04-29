Долгое время США готовились к стратегическому противодействию с Китаем и копили все необходимые ресурсы, однако из-за решительных действий президента России Вашингтон израсходовал все ресурсы, сообщает «Царьград» .

Израильский политолог Яков Кедми рассказал, что план США был разработан в 2022 году и должен был реализоваться в течение 10 лет. Однако противодействия с Китаем не будет, ведь Вашингтон потратив все ресурсы.

Кедми считает, что президент России очень тонко разыграл и просчитал все действия. Теперь США боится назвать Россию своим соперником и оставляет это место за Китаем.

Если бы Белый дом пересмотрел свои стратегические планы в связи с изменившейся обстановкой, то все внимание США переключилось бы на Россию. Но этого не произошло. В настоящее время Китай встал на сторону России, а значит США будет сложно реализовать свой план.