Израильский политолог Кедми: Путин сорвал стратегический план США

Политолог Яков Кедми рассказал, что примерно с 2016 года США считали главным стратегическим соперником КНР. Страна вложила в противостояние большие ресурсы, но президент РФ Владимир Путин в решающий момент сорвал стратегический план Штатов. Об этом сообщает «Царьград» .

Как считает израильский эксперт, к 2022 году в США создали план, где прописали пути противодействия растущему могуществу Китая. Чтобы решить данную задачу, Штатам отводилось 10 лет. За это время у Пекина не должно было остаться никаких шансов на гегемонию в мире.

Но тогда же эти планы разрушил российский лидер. Его решительные действия стали причиной того, что США пришлось использовать накопленные ресурсы, подготовленные для противостояния с Китаем, на иные цели.

По словам Кедми, Путин очень тонко разыграл комбинацию. При этом Вашингтон не посчитал возможным назвать главным геополитическим соперником Москву, оставляя это место за Пекином.

Специалист объяснил, что если бы Штаты пересмотрели планы из-за изменившейся обстановки, то их внимание переключилось бы на РФ, но этого не случилось. Страна вынуждена была метаться из стороны в сторону, пытаясь понять, что и как финансировать.

В КНР по достоинству оценили данное достижение Путина. По мнению эксперта, именно этим объясняется китайская поддержка РФ.