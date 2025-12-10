Израильские военные обстреляли патруль миротворцев ООН на юге Ливана
Миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) снова оказались под обстрелом во время патрулирования ливано-израильской границы, сообщает ТАСС.
Израильские военные открыли огонь из пулемета на танке Merkava по «голубым каскам» в районе Сарда.
Отмечается, что по патрулю было выпущено более десяти очередей.
В пресс-службе миротворческих сил назвали обстрел миротворцев серьезным нарушением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН.
Командование ВСООНЛ требует от армии Израиля «прекратить агрессивное поведение и нападения на ооновские силы.
Ранее израильский беспилотник сбросил гранату на патруль Временных сил ООН на юге Ливана в районе поселения Кфаркила.
