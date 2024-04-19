Израиль ударил ракетой по иранскому объекту
ABC: Израиль ударил по иранскому объекту ракетой
Силы Израиля нанесли ракетный удар по объекту в Иране, пишет РИА Новости со ссылкой на ABC News.
Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Другие подробности пока не приводятся.
ТАСС сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан в иране произошел взрыв. Отмечается, что в регионе работает ПВО.
Ранее иранская сторона заявила, что Тегеран готов к зеркальному ответу на возможные нападения Израиля на свои ядерные объекты.