Израиль ударил ракетой по иранскому объекту

сегодня в 05:01

Силы Израиля нанесли ракетный удар по объекту в Иране, пишет РИА Новости со ссылкой на ABC News.

Издание ссылается на неназванного американского чиновника. Другие подробности пока не приводятся.

ТАСС сообщает, что в районе аэропорта города Исфахан в иране произошел взрыв. Отмечается, что в регионе работает ПВО.

Ранее иранская сторона заявила, что Тегеран готов к зеркальному ответу на возможные нападения Израиля на свои ядерные объекты.