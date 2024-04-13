Израиль привел свои вооруженные силы в боевую готовность

ВВС Израиля приведены в боевую готовность, военная авиация поднята в небо, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг официального представителя ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в боевую готовность, в небе находятся десятки подготовленных самолетов», — сказал военный чиновник.

Ранее в Вашингтоне заявили, что Иран может атаковать территорию Израиля рано утром 14 апреля. Об этом телеканалу Al Jazeera сообщил представитель американской администрации.

Он добавил, что «США будут защищать Израиль».