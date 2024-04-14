Израиль перехватил подозрительную воздушную цель со стороны Красного моря

ВМС Израиля перехватили подозрительную воздушную цель, которая вошла в воздушное пространство страны через Красное море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Отмечается, что армия обороны использовала система ПРО морского базирования C-Dome.

«Некоторое время назад ВВС и ВМС Израиля обнаружили подозрительную воздушную цель, которая пересекла Красное море и попала в воздушное пространство Израиля. Ракетный корабль ВМС Израиля успешно успешно перехватил цель, используя систему ПРО «C-Dome», — сказано в сообщении.

Силы ЦАХАЛ наблюдали за передвижением цели, которая не представляла угрозы. Сигнал тревоги не был объявлен, никакого ущерба не последовало. Инцидент произошел через сутки после массированного удара иранских сил по еврейскому государству. Для атаки были использованы ракеты и беспилотники.