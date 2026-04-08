Израиль нарушил перемирие: в небе над Ираном сбит беспилотник

сегодня в 17:49

КСИР отчитался о сбитии БПЛА Hermes Израиля после заключения перемирия с США

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) отчитался о ликвидации израильского БПЛА Hermes 900 над провинцией Фарс, сообщает РЕН ТВ .

Власти Ирана отметили, что будут квалифицировать появление летательных аппаратов в воздушном пространстве, как нарушение перемирия.

Речь идет о любых летательных средствах армий США и Израиля. Иранские военные дадут ответ даже в том случае, если объект нарушил воздушное пространство не для военной операции.

Тегеран и Вашингтон заключили перемирие на две недели. Однако оно начнет действовать, когда Иран откроет Ормузский пролив. Вашингтон и Тель-Авив атаковали Тегеран 28 февраля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.