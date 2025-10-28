Израиль нанес точечные удары по объектам в Газе

Двое человек в Газе погибли при обстреле Израиля

Одна из ракет разорвалась в непосредственной близости от главного корпуса больницы «Аш-Шифа», недавно отремонтированного и вновь введенного в эксплуатацию.

По данным палестинского телеканала «Аль-Акса», в результате удара погибли два человека, еще четверо, включая грудного ребенка, получили ранения.

Эти удары стали ответом израильской стороны на действия ХАМАС, который, согласно заявлению офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, нарушил соглашение о перемирии, вернув Тель-Авиву останки заложника вместо тел тех заложников, которые все еще находятся в секторе Газа. Одновременно израильское армейское радио сообщило об артиллерийском ударе по позициям ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа, представленном как ответ на обстрел израильских военных.

Соглашение о прекращении огня между сторонами вступило в силу 10 октября, в рамках которого ХАМАС освободил 20 заложников, а Израиль отпустил 1968 палестинских заключенных.