Фотография президент США Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Белом доме сигнализирует о глубоком уважении, которое Трамп испытывает к российскому президенту. Об этом РИАМО сообщил член экспертного клуба «Дигория», член Общественной палаты Ленинского городского округа Кирилл Котов.

Ранее сообщалось, что Трамп повесил в Белом доме свою фотографию с Путиным, сделанную во время саммита на Аляске. Речь идет именно о том снимке, который Путин лично прислал Трампу после исторической встречи в августе 2025 года.

По словам политолога, этот шаг можно рассматривать как попытку подчеркнуть важность их личных и политических взаимоотношений, которые стали наиболее заметными после встречи в Анкоридже. Для Трампа это событие было не только политическим шагом, но и проявлением уважения к российскому лидеру. Он регулярно подчеркивает, что хочет выстраивать прагматичную и взвешенную политику с Путиным.

«Отношение Трампа к Путину также отражает его желание приобщиться к числу исторических личностей в мировой политике. В этом контексте Путин стал символом той мощи, которую Трамп стремится олицетворять. Политики в обеих странах отстаивают традиционные духовно-нравственные ценности, что представляет собой контраст с западными радикально-либеральными течениями, стремящимися к трансформации этих ценностей. Оба президента выступают против либеральной политической моды, которая, по их мнению, подрывает основополагающие основы общества», — сказал Котов.

Эксперт считает важным отметить, что Трамп регулярно упоминает Путина в своих публичных высказываниях и постах, демонстрируя поддержку в адрес российского лидера и подтверждая факт того, что они находятся в постоянном взаимодействии. Это создает символический альянс между ними, даже несмотря на давление со стороны западных политиков и СМИ, которые выступают против сближения с Москвой.

Такие символические акты важны в контексте формирующейся новой мировой политической реальности, где традиционные ценности становятся основой для создания устойчивых отношений между державами, уверен Котов.

«Фотография Трампа и Путина в Белом доме — это символ взаимного уважения и стремления к созданию связей, которые могут изменить глобальный порядок», — заключил политолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.