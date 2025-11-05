Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани — трендовый кандидат радикальной части либералов; его политика может спровоцировать антиреспубликанские акции и жесткую ответную реакцию со стороны Трампа, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Демократ Мамдани выиграл на выборах мэра Нью-Йорка. Он станет первым мусульманином на этом посту.

«Мамдани начал делать очень резкие заявления в адрес президента страны (Дональда Трампа — ред.), и вполне возможно, что в ближайшее время опять же на волне миграционной тематики в Нью-Йорке будут производиться разного рода антитрамповские, антиреспубликанские политические акции. Мэрия станет одним из центров, где эти самые акции будут планироваться», — сказал Сипров.

Он добавил, что отсюда такая жесткая риторика со стороны Дональда Трампа, который пригрозил лишить Нью-Йорк финансирования. Вполне возможно, что в ближайшее время Трамп начнет планировать ответные меры, вплоть до введения национальной гвардии в Нью-Йорк.

«Избрание Мамдани на пост мэра Нью-Йорка — это еще один очень серьезный шаг к началу полноценной гражданской войны в Соединенных Штатах Америки. В латентном виде — эта гражданская война уже идет. Дело за малым: перевести эту гражданскую войну в горячую стадию, когда регулярные части либо подразделения Национальной гвардии начнут противодействовать военизированным незаконным формированиям, которые будут создаваться группами, связанными с Демократической партией», — отметил политолог.

Сипров уточнил, что, несмотря на голословные заявления Трампа, Мамдани не имеет никакого отношения ни к коммунистам, ни к левым политикам в традиционном понимании этого слова.

«Здесь следует отметить: политики типа Мамдани и их выдвижение сейчас превратилось в своеобразный тренд среди наиболее радикальных либералов, которых сейчас принято называть глобалистами в Америке. Глобалистов представляет в первую очередь в политическом поле Демократическая партия; поэтому естественно, действуя на таком важном направлении в таком важном городе, на выборах мэра был выдвинут наиболее, если так можно сказать, трендовый кандидат с соответствующим времени происхождением», — поделился эксперт.

