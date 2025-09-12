Избирательные участки заработали в 9 округах Московской области

Избирательные участки начали работать в девяти округах Московской области. В 08:00 в регионе открылись 593 участка, где можно отдать свой голос, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

11 сентября УИКи получили бюллетени. Уровень безопасности и то, насколько готовы помещения для проведения голосований, проверили силовые структуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что выборы в Московской области в единый день голосования пройдут в девяти городских и муниципальных округах. Посетить избирательный участок можно с 12 по 14 сентября.

«У нас выборы будут в 9 городских и муниципальных округах. Будут выбирать самых достойных кандидатов в местные советы на 8 территориях, включая Балашиху, Подольск, Дмитровский округ, Электросталь, Шатуру, Лыткарино, Фрязино и Молодежный», — рассказал Воробьев.