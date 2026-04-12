сегодня в 20:19

Избирательные участки в Венгрии закрылись в 20:00 по московскому времени при явке более 80%, пишет РИА Новости .

Сегодня не проводилось экзит-полов, поэтому реальные результаты будут поступать постепенно в течение вечера и ночи.

В Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов.

При этом Киев и Евросоюз всячески пытались помешать партии «Фидес» действующего премьера страны Виктора Орбана остаться у власти.

