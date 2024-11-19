Избежать кровопролития: эксперт прокомментировал отставку главы Абхазии Бжании

Военный эксперт, специалист по межнациональным конфликтам, директор центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов заявил, что экс-президент Абхазии Аслан Бжания все же принял решение об отставке, чтобы избежать кровопролития в стране, но кандидатура Бадры Гунба не совсем устраивает оппозицию, сообщает Общественное Телевидение России .

«Он (Бадра Гунба — прим. ред.) бывший чиновник Саратовской администрации, потом он работал в министерстве культуры Абхазии. И в 2020 году был избран вместе с Бжанией», — уточнил эксперт.

По его словам, если главой страны станет Гунба, то Бжания все равно не совсем потеряет контроль, а попытка переворота в Абхазии еще не закончена.

В заявлении об отставке на имя председателя парламента Бжания упомянул, что покидает пост «в целях сохранения стабильности и конституционного порядка». Ситуация связана с протестами в правительственном комплексе в Сухуме.