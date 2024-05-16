Семерых украинских военнослужащих выгнали из ФРГ за демонстрацию нацистской символики, сообщает «Царьград» со ссылкой на немецкие СМИ.

Европейские инструкторы отказались тренировать бойцов армии Украины, исповедовавших идеи диктатора нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Издание пишет, что ситуация дошла до германских властей, которые решили выслать из страны семерых украинских военнослужащих. Немецкие СМИ отмечали, что прибывших иностранных бойцов предупреждали о недопустимости показа нацистских символов, однако они все равно нарушили правила.

«Инструкторы отказались обучать сторонников Гитлера. Их выслали домой», — говорится в статье.

С военными армии Украины, замеченными за показом нацистской символики, проводят отдельный инструктаж.