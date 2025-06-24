Иван Курданин покидает пост главы Дмитровского округа Подмосковья
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Иван Курданин объявил в своем Telegram-канале о том, что уходит с поста главы Дмитровского муниципального округа. Он поблагодарил всех за доверие, поддержку и совместную работу.
Курданин отметил, что служить для жителей Дмитровского округа, предпринимать действия для развития территории было честью для него.
Он отметил, что идеи, отклики и даже критика оказывали помощь и помогали двигаться дальше.
«Особая благодарность — губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за помощь и поддержку в реализации важных проектов», — подчеркнул Курданин.