Испугались Ирана? Франция не отправит войска на Ближний Восток после атаки базы
Фото - © g.bruev / Фотобанк Лори
Франция не собирается отправлять дополнительное количество солдат на Ближний Восток. Париж не поменяет решение, хоть и по его военной базе в иракском Эрбиле был нанесен удар, рассказала Le Journal du Dimanche министр вооруженных сил государства Катрин Вотрен, сообщает ТАСС.
Пока обстановка на месте не предоставляет Франции оснований рассматривать вероятность отправки новых солдат на военные базы на Ближнем Востоке.
Вотрен выразила соболезнования из-за убийства одного из солдат страны. Он получил ранения во время атаки БПЛА по военной базе в Ираке.
По словам министра обороны, Франция называет «абсолютно неприемлемыми» атаки своих военных. Они якобы сражаются с «Исламским государством»* на Ближнем Востоке.
Позиция Парижа, по словам Вотрен, по отношению к конфликту с Ираном — только оборонительная. Никакие заявления не могли бы оправдать удары по военным Франции.
Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ тот атаковал первое государство и американские военные базы на Ближнем Востоке. Боевые действия в регионе продолжаются.
*Исламское государство (ИГ) признано экстремистской, террористической организацией в России.
