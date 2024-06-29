Иран ждет полномасштабную войну при нападении Израиля на Ливан
Война на уничтожение ожидает Ближний Восток при агрессии Израиля
Война на уничтожение ожидает Ближний Восток при агрессии Израиля против Ливана, пишет ТАСС.
«Если Израиль начнет полномасштабную военную агрессию, это повлечет за собой войну на уничтожение», — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН, на которое ссылается агентство.
При этом иранские дипломаты считают, что Израиль ведет информационную войну, но Тегеран готов использовать все «фронты сопротивления».
Ранее ливанская «Хезболлах» и армия Израиля обменивались ударами.