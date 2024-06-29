Иран ждет полномасштабную войну при нападении Израиля на Ливан

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Война на уничтожение ожидает Ближний Восток при агрессии Израиля

Война на уничтожение ожидает Ближний Восток при агрессии Израиля против Ливана, пишет ТАСС .

«Если Израиль начнет полномасштабную военную агрессию, это повлечет за собой войну на уничтожение», — говорится в заявлении постпредства Ирана при ООН, на которое ссылается агентство.

При этом иранские дипломаты считают, что Израиль ведет информационную войну, но Тегеран готов использовать все «фронты сопротивления».

Ранее ливанская «Хезболлах» и армия Израиля обменивались ударами.