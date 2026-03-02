Политолог Константин Блохин заявил, что для президента США Дональда Трампа иранское направление стало важнее украинского. Вашингтон стремится ослабить Тегеран и добиться отказа от ядерной программы, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам эксперта, США и Израиль 28 февраля начали операцию против Ирана, нанеся удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран ответил ударами по израильским городам и американским базам в странах Персидского залива. Обмен ударами продолжается.

«Широкомасштабного вторжения нет. Это ограниченные военные действия. Чтобы сменить режим, нужны минимум 100 тысяч военных», — сказал Блохин.

Он напомнил, что войны в Афганистане и Ираке обошлись США в 7 триллионов долларов. По его мнению, Трамп не пойдет на сухопутную операцию из-за высоких затрат и риска затяжного конфликта.

Эксперт считает, что задача Вашингтона — ослабить Иран, вынудить его к переговорам и отказу от ядерной программы. При этом нестабильность на Ближнем Востоке влияет на мировую экономику, поэтому США заинтересованы в быстром завершении операции.

Блохин отметил, что украинское направление отошло для Трампа на второй план. Однако полностью выйти из переговоров США не могут: президенту важно получить политические или экономические дивиденды. Внутренние протесты и низкая поддержка ударов по Ирану, по мнению политолога, на решения Белого дома существенно не влияют.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.