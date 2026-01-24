Иран расследует возможную причастность иностранных разведок к беспорядкам

сегодня в 05:55

Иран расследует возможную причастность иностранных разведок, кроме израильского «Моссада», к беспорядкам в стране, сообщает РИА Новости .

«Это была поддерживаемая извне разведывательная операция», — рассказал высокопоставленный иранский чиновник.

Он также отметил, что «десятки человек, имевших прямые контакты с „Моссадом“, были арестованы».

Согласно официальному заявлению, в результате беспорядков погибли 3117 жителей Ирана. В это число, как указывается, включены как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов и сил безопасности.

Волнения, начавшиеся в конце декабря на фоне резкого экономического ухудшения и обвала национальной валюты, постепенно переросли в акции с политическими требованиями.

Власти заявляют, что в последние дни ситуация в стране в целом стабилизировалась.

