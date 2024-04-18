сегодня в 17:45

Иран пригрозил ударить по ядерным объектам Израиля в случае агрессии

Иран готов к зеркальному ответу на возможные нападения Израиля на ядерные объекты, сообщает РИА Новости.

Командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб рассказал, что Израиль столкнется с ответом, если запланирует принять меры против ядерных объектов Ирана.

«Ядерные объекты Израиля выявлены, необходимая информация обо всех целях находится в нашем распоряжении, и чтобы отреагировать на их возможные агрессивные действия, наши руки находятся уже на спусковом крючке запуска мощных ракет для уничтожения выявленных целей», - заявил Хакталаб.

По словам Хакталаба, после направления Израиля Иран может пересмотреть ядерную доктрину.