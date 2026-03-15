Иран обвинил США и союзников на Ближнем Востоке в самообстрелах

Американский БПЛА LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), который считается аналогом иранского беспилотника Shahed, применяется для атак по территории государств Ближнего Востока. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в интервью Al Araby Al Jadeed, сообщает ТАСС .

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В ответ тот начал атаковать американские авиабазы в государствах Ближнего Востока. Также Тегеран нанес удары по Израилю.

