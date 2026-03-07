Иран назвал условие для прекращения ударов по соседним странам

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о решении Временного руководящего совета страны относительно военных операций в регионе. По его словам, власти приняли обязательство воздерживаться от ракетных ударов и других нападений на близлежащие государства Ближнего Востока, если с их территорий не будет ударов по Ирану, сообщает РБК .

Глава исламской республики принес извинения соседним странам и пояснил, что новая позиция будет действовать до тех пор, пока с территории этих стран не последуют враждебные действия против Ирана.

«Приношу извинения соседним странам. Вчера (6 марта — ред.) Временный руководящий совет постановил, что больше не будет нападений на соседние страны и запусков ракет, если только не будет атаки на Иран с их территории», — сообщил Масуд Пезешкиан.

Решение было оформлено накануне выступления президента и касается прекращения любых форм агрессии в отношении приграничных государств региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. Тогда США и Израиль начали масштабную операцию в Иране. По словам американского президента Дональда Трампа, цель операции — не допустить появления у Ирана собственного ядерного оружия. После первого превентивного удара со стороны Израиля, Тегеран начал отвечать на агрессию, атакуя не только противника, но и военные базы США в соседних странах.

