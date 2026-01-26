Иностранцы с судимостью не смогут получать российское гражданство

Правительственная комиссия дала зеленый свет законопроекту, согласно которому лицам без российского гражданства, имеющим действующую или не истекшую судимость, будет отказано в возможности стать гражданами России, временно или постоянно проживать на территории страны, пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.

«Правительственная комиссия одобрила законопроект, по которому предполагается внесение изменений в ФЗ „О гражданстве РФ“ в части внесения оснований отклонения заявления о приеме в гражданство РФ факта наличия неснятой или непогашенной судимости за совершение на территории РФ или за ее пределами преступления (вне зависимости от формы вины)», — говорится в материалах заседания комиссии.

Однако новые правила не коснутся документов, оформленных до вступления закона в силу. Кроме того, комиссия одобрила инициативу, обязывающую иностранцев при подаче документов на оформление разрешения на временное проживание, вида на жительство или гражданства, представлять справку об отсутствии судимости в органы миграционной службы МВД.

Согласно внесенным изменениям, лица, претендующие на получение гражданства или вида на жительство, должны будут предоставлять справку, подтверждающую отсутствие судимости, выданную компетентным органом иностранного государства не позднее чем за три месяца до подачи заявления.

Данный законопроект был разработан Министерством внутренних дел РФ. Новые положения об аннулировании не будут иметь обратной силы и не затронут документы, выданные до момента вступления закона в действие.

