Иностранные ученые были против исключения РФ из проектов ЦЕРН

Фурсенко: одного голоса не хватило, чтобы оставить РФ в проектах ЦЕРН

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко рассказал, что ученые из других страны были против исключения отечественных специалистов из проектов, которые делает Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), но решение принимали правительства государств. Об этом сообщает РИА Новости .

Он уточнил, иностранные ученые очень активно хотели и дальше сотрудничать с коллегами из РФ в рамках ЦЕРН.

«Там же решения принимаются на уровне руководителей правительств… Не хватило одного голоса стран», — пояснил Фурсенко.

Ранее официальный представитель ЦЕРН Арно Марсолье сказал, что организация с 30 ноября 2024 года больше не будет сотрудничать с около 500 учеными, у которых есть связи с РФ.