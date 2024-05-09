Инициативу об отстранении Джонсона заблокировали в конгрессе США
Нижняя палата американского конгресса заблокировала инициативу об отстранении спикера Майка Джонсона от должности, пишет РИА Новости.
Конгрессмены провели голосование после решения республиканки Марджори Тейлор Грин свергнуть однопартийца.
В итоге ее поддержали лишь 43 члена палаты, а против высказались 359 конгрессменов, включая и республиканцев, и демократов.
Тейлор Грин решила инициировать отстранение Джонсона после того, как тот пошел наперекор мнению республиканского большинства и обеспечил выделение 61 миллиарда долларов в помощь Украине.